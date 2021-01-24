Полиция сообщила, что принесла извинения женщине, пострадавшей во время вчерашней акции* в Петербурге

Сейчас она находится в реанимации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда была госпитализирована после того, как получила удар ногой в живот от одного из силовиков, задерживающих участников митинга. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает, что в больнице женщину посетил полковник Сергей Музыка и принес извинения от имени ГУ МВД.

Ранее сайт «Мэш» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, запечатлен этот момент.

После публикации резонансного видео полиция начала проверку.

* — акции были не согласованы с властями