Самый известный в мире боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потерпел поражение от Дастина Порье. После того снизились шансы, что в Абсолютный бойцовский чемпионат вернется россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Незадолго за боя британская газета «Индепендент» написала, что гонорар американца Дастина Порье составит миллион долларов, а его соперник, Конор Макгрегор получит 5 миллионов. В пять раз больше, потому что Макгрегор, который уступил чемпионский титул россиянину Хабибу Нурмагомедову, остается главной звездой UFC. Именно эпатажные манеры ирландца и его способность привлечь большую аудиторию принесли солидные доходы крупнейшей организации смешанных единоборств.



Многие ожидали, что победит Макгрегор. Но за последние 4 года провел всего два поединка, а Порье дрался куда больше – у него было 7 боев, все закончились победами, кроме встречи с Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор начал прессовать Порье с первых секунд боя. Но американец выстоял под бешеным натиском, а во втором раунде смог ударами в голову отправить соперника на канвас.

После боя президент UFC Дэйна Уайт сказал, что Хабиб Нурмагомедов вряд ли вернется в октагон, чтобы драться с Порье.