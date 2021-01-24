Сегодня утром Интерфакс сообщил о том, что в Москве задержали двух участниц группы Pussy Riot, Марию Алехину и Люсю Штейн. Они якобы задели бампером сержанта 2-го спецполка МВД и наехали ему на ногу. Ему оказали врачебную помощь, а девушек отправили на ночь в отделение полиции, в эти минуты они в суде. Их адвокат Дмитрий Захватов рассказал «Эху», что информация о наезде не соответствует действительности.

По словам Захватова, Алехину и Штейн задержали в пешеходной зоне рядом с Большим театром. По вменяемой им статье им грозит штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 10 суток.