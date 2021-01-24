По факту повреждения машины ФСБ на Цветном бульваре во время акции протеста возбудили уголовное дело

По факту повреждения машины ФСБ на Цветном бульваре в Москве во время вчерашней несогласованной акции протеста возбудили уголовное дело, передает агентство Интерфакс. Кроме того, дела о насилии в отношении представителя власти завели еще на троих человек, и еще трех привлекут за хулиганство. Одного мужчину задержали и в Петербурге – ему вменяют нападение на сотрудников ДПС. Ранее сообщалось, что СК завел сразу несколько уголовных дел по этим статьям, но без уточнения количества фигурантов. Максимальное наказание по всем этим статьям — до 5-7 лет колонии.
2021-01-24T15:02:31+03:00
2021-01-24T15:02:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779162-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:02, 24 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…