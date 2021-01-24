По факту повреждения машины ФСБ на Цветном бульваре во время акции протеста возбудили уголовное дело

По факту повреждения машины ФСБ на Цветном бульваре в Москве во время вчерашней несогласованной акции протеста возбудили уголовное дело, передает агентство Интерфакс. Кроме того, дела о насилии в отношении представителя власти завели еще на троих человек, и еще трех привлекут за хулиганство. Одного мужчину задержали и в Петербурге – ему вменяют нападение на сотрудников ДПС. Ранее сообщалось, что СК завел сразу несколько уголовных дел по этим статьям, но без уточнения количества фигурантов. Максимальное наказание по всем этим статьям — до 5-7 лет колонии.