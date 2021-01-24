Жительница Петербурга, которую ударил в живот полицейский, после чего она ударилась головой, находится в реанимации

Жительница Петербурга, которую накануне ударил в живот полицейский, после чего она ударилась головой об асфальт, находится в реанимации. В отношении силовика обещали провести проверку.

Состояние тяжёлое, пострадавшая в реанимации, сказали агентству ТАСС в институте Скорой помощи имени Джанелидзе, куда доставили 54-летнюю Маргариту Юдину. В протестной акции она не участвовала, но не смогла пройти мимо, увидев жёсткое задержание силовиками молодого человека в центре Петербурга. Женщина поинтересовалась, зачем его схватили, на это один из полицейских, который вёл задержанного к автозаку, со всей силы ударил ее ногой в живот. В коротком ролике, опубликованном изданием Фонтанка, пострадавшая после удара падает на асфальт и кричит. Медики диагностировали у Юдиной сотрясение мозга. Телеграм-канал Mash тем временем утверждает, что начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Петербурга пришел к пострадавшей и извинился от лица всего личного состава. Он также обещал наказать виновного. Небольшая аудиозапись, опубликованная Mash, вызывает ряд вопросов. Голос пострадавшей на записи довольно бодрый, между тем напомню, женщина в реанимации. Кроме того не очень понятно, как полковника пропустили в палату интенсивной терапии.

Директор НИИ Скорой помощи, куда госпитализировали пострадавшую, отказался от слов о великолепном самочувствии избитой полицейским. До этого изданию Подъём Вадим Мануковский сказал, что Юдина получила лёгкую травму, «находится в сознании и чувствует себя великолепно».