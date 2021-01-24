В Амстердаме арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире, передает агентство Reuters. Это 57-летний Це Чи Лоп, этнический китаец и гражданин Канады. Считается, что он возглавляет крупнейший наркосиндикат в Азии, известный как The Company, с оборото, по разным оценкам, от 17 до 70 миллиардов долларов в год.

Мужчину удалось задержать в результате спецоперации, которую готовили полицейские из 20 стран. Это сделали в аэропорту Схипхол по запросу Австралии. Власти данной страны уже направили запрос на его экстрадицию по обвинению в контрабанде наркотиков.