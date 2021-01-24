Британские ученые выявили особенности протекания коронавируса у больных разных рас. Результаты работы специалистов из университета королевы Марии в Лондоне публикует научный журнал BMJ Open. Авторы проанализировали данные 1700 с небольшим пациентов старше 16 лет с подтвержденным коронавирусом, среди которых было примерно поровну белых, азиатов и африканцев. Треть из них умерли в первый месяц наблюдений. Выходцы из Азии и Африки чаще попадали в реанимацию и на аппараты ИВЛ, несмотря на то, что были в среднем моложе европейцев. Ученые заключили, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в полтора раза выше, чем у белых, а у чернокожих на 30 процентов.
2021-01-24T14:34:01+03:00
2021-01-24T14:34:01+03:00
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14:34, 24 января 2021
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