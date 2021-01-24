Главу Роскомоса заблокировали в фейсбуке за пост, в котором он назвал американцев «охамевшими» и «хреновыми учителями»

Главу Роскомоса Дмитрия Рогозина заблокировали в фейсбуке за пост, в котором он назвал американцев «охамевшими» и «хреновыми учителями».

Таким образом Рогозин отреагировал на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола – тот в своем твиттере прокомментировал вчерашние акции в поддержку Алексея Навального. Рогозина заблокировали за нарушение правил сообщества на 24 часа.