Двух депутатов городской Думы Томска оштрафовали за проведение несогласованных акций 23-го января, об этом они рассказали в своих телеграм-каналах. Октябрьский районный суд Томска выписал Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву по 25 тыс. рублей каждому по статье 20.2 КоАП. Фадеева и Фатеев, которые также являются координаторами местного штаба Алексея Навального, 19 ноября подали уведомление о проведение 23 января шествия и митинга в центре Томска, но им отказали из-за эпидемиологической обстановке.
2021-01-24T14:33:17+03:00
2021-01-24T14:33:17+03:00
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14:33, 24 января 2021
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