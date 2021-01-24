Двух депутатов городской Думы Томска оштрафовали за проведение несогласованных акций 23-го января, об этом они рассказали в своих телеграм-каналах. Октябрьский районный суд Томска выписал Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву по 25 тыс. рублей каждому по статье 20.2 КоАП. Фадеева и Фатеев, которые также являются координаторами местного штаба Алексея Навального, 19 ноября подали уведомление о проведение 23 января шествия и митинга в центре Томска, но им отказали из-за эпидемиологической обстановке.