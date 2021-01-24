В Кремле считают, что в несанкционированных акциях в субботу приняло участие не так много граждан, причем эти действия направлены на раскачивание ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, посольству США стоило бы примерить на себя ситуацию с протестами, прежде чем комментировать ее публично.

На акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23-го января вышли десятки тысяч россиян по всей стране. Самые массовые акции состоялись в Петербурге и Москве. При этом силовики по всей стране задержали без малого 3500 человек.