Новый карантин могут объявить во Франции, по данным местных СМИ. В правительстве Великобритании предупредили, что до снятия ограничений еще далеко.

Вопрос о введении третьего карантина практически решен и теперь обсуждаются только сроки, пишет газета «Журналь дю диманш». По словам ее источников, выступление президента Франции Эмманюэля Макрона должно состояться в среду, после заседания Совета по обороне. По сведениям издания, на этот раз могут быть введены более мягкие ограничения из-за того, что французы с трудом переносят режим карантина. Не исключается, что будет частично разрешена работа магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. Будут работать школы. Газета отмечает, что власти Франции собираются ввести новые ограничения из-за распространения так называемого британского штамма коронавируса – это более заразный вариант возбудителя инфекции, которые был выявлен в Соединенном Королевстве. Британские власти ввели третий по счету карантин вскоре после Нового года. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в интервью телеканалу Sky News предупредил, что ограничения снимут еще не скоро.

Глава британского Минздрава отметил, что сейчас 75% жителей Британии в возрасте 80 лет и старше получили первую дозу вакцины от коронавируса. Пожилых людей в стране вакцинируют в первую очередь.