США и Евросоюз осудили задержания и жесткий разгон на акциях в поддержку Алексея Навального в России 23 января. К ним присоединился МИД Великобритании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем твиттере осудил применение силы против участников акций – и пообещал, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги в этой связи уже в понедельник. Также европейские и американские дипломаты потребовали немедленно отпустить всех задержанных и Алексея Навального без каких-либо дополнительных условий.

В акциях протеста приняли десятки тысяч россиян по всей стране, в том числе в Сибири.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, митинги по всей стране в поддержку Алексея Навального, которые прошли накануне, станут одноразовой акцией без серьезных последствий.

Виноградов также отметил, что большой неожиданностью для многих стал факт мобилизации властей вокруг планирующихся акций и их заявления на федеральных каналах.

Всех подростков, которых задержали накануне во время протестов против ареста политика Алексея Навального в Москве, отпустили из полиции. За медицинской помощью никто из них не обращался. Об участии несовершеннолетних в митингах рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

На месте работают региональные уполномоченные по правам ребенка, которые следят за соблюдением прав несовершеннолетних, отметила Кузнецова.

По разным оценкам, вчера в столице протестовали от 15 до 50 тысяч человек. Почти полторы тысячи были задержаны. По подсчетам социолога Александры Архиповой, 42% участников акции вышли протестовать на улицу впервые.

В ходе вчерашних протестов задержали 3500 человек, в том числе около 40 журналистов. В Петербурге женщина после удара ОМОНовца попала в реанимацию.