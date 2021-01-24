Центр по контролю заболеваний США изучит данные, что «британский» штамм коронавируса может быть более опасен

Центр по контролю и профилактике заболеваний США изучит данные о том, что новый, так называемый «британский» штамм коронавируса может быть более опасен – сообщает телеканал CNN. Ранее такую гипотезу выдвинули британские медики. Они проанализировали данные о течении болезни у пациентов с этим штаммом за последний месяц и заключили, что новая мутация все-таки может вызывать более тяжелое течение болезни.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса распространяется на 70 процентов легче, однако данных о более тяжелом течении вызванного им заболевания не было. Из-за этого штамма авиасообщение с Британией приостановила Россия и многие страны Европы.