Власти Франции готовятся к введению третьего локдауна из-за коронавируса – об этом пишет издание Journal du Dimanche. В ближайшее время по этому поводу может выступить президент страны Эмманюэль Макрон. По данным источников издания, решение находится «на грани принятия», однако власти стараются на этот раз подобрать более мягкие формы реализации. Например, не закрывать школы или ограничить работу магазинов лишь частично, по времени. Тем временем премьер-министр отчитался о первом миллионе вакцинированных.

Во Франции зарегистрировано свыше 3 миллионов случаев коронавируса, по этому показателю страна на шестом месте в мире. Накануне в рамках борьбы с эпидемией в республике ужесточили правила въезда из стран Евросоюза.