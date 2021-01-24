НИИ Скорой помощи Петербурга: Госпитализированная после акции протеста женщина находится в реанимации

В петербургском НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе подтвердили, что госпитализированная после вчерашней акции протеста женщина находится в кардио-хирургической реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

54-летняя Маргарита Юдина не участвовала в акции, но когда увидела, как около Гостиного двора несколько силовиков жестко задерживают юношу, спросила у них, за что они так с ним. В ответ один из ОМОНовцев сшиб ее ударом ноги в живот, отчего Юдина упала и ударилась головой об асфальт. Несколько часов назад директор медицинского учреждения заявлял журналистам, что Юдина чувствует себя – цитата – «великолепно».