Из московских больниц отпустили всех пострадавших во время вчерашних протестов, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. По его данным, к врачам по итогам акции обратились 29 человек, всех их осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили домой. Стационарное лечение никому не потребовалось.

Несогласованные акции против ареста Алексея Навального вчера прошли по всей стране, в московской приняли участие от 15 до 50 тысяч человек. Почти 3500 тысячи протестующих по всей стране были задержаны.