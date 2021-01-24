Из московских больниц отпустили всех пострадавших во время вчерашних протестов, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. По его данным, к врачам по итогам акции обратились 29 человек, всех их осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили домой. Стационарное лечение никому не потребовалось.
Несогласованные акции против ареста Алексея Навального вчера прошли по всей стране, в московской приняли участие от 15 до 50 тысяч человек. Почти 3500 тысячи протестующих по всей стране были задержаны.
Из московских больниц отпустили всех пострадавших во время вчерашних протестов
Из московских больниц отпустили всех пострадавших во время вчерашних протестов, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. По его данным, к врачам по итогам акции обратились 29 человек, всех их осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили домой. Стационарное лечение никому не потребовалось.