В России, по подсчетам оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 21 тысяча человек. Умер 491 пациент. Среди регионов с наибольшим количеством смертей уже традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В мире ситуация с пандемией остается тревожной. Британская газета Daily Mail пишет, что Лондон может ввести карантин для прибывающих из стран с неблагоприятной санитарной обстановкой. Издание утверждает, что в списке таких государств в частности оказались Бразилия и ЮАР, где были выявлены более заразные штаммы коронавируса.

При этом в самом Соединенном Королевстве ранее обнаружили мутацию, которая распространяется быстрее, чем обычный вирус, хотя, по предварительным оценкам и не провоцирует большее количество смертей. Об этом ранее сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Во Франции, по данным местной прессы, готовятся ввести уже третий по счету карантин. Газета Le Journal du Dimanche пишет, что решение на этот счет примут в самое ближайшее время, сейчас обсуждаются конкретные ограничения и их сроки. Ожидается, что президент Эмманюэль Макрон выступит с заявлением уже в следующую среду, а режим продлится не менее трех недель. При этом некотоорые меры, пишет газета, все же могут быть смягчены