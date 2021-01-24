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Эксклюзив Эха 13:05, 24 января 2021

Правозащитники насчитали рекордное число задержанных на вчерашних акциях в поддержку Алексея Навального

Правозащитники насчитали рекордное число задержанных на вчерашних акциях в поддержку Алексея Навального. По подсчетам сайта «ОВД-Инфо» по всей стране в отделения попали почти 3,5 тысячи человек. Об этом «Эху» рассказал аналитик проекта Григорий Дурново.

По предварительной информации в трех десятках московских отделов полиции задержанных оставили на ночь – добавил Дурново.

Сразу несколько уголовных дел возбудили в Москве после несогласованной с властями массовой акции в поддержку Алексея Навального. Ведут расследование и в Петербурге.

Фигурантами уголовных дел в Москве стали уже шесть человек, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По его словам в отношении трёх участников несогласованной с властями акции протеста возбудили дела о насилии в отношении представителя власти. Еще столько же человек могут обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Одно дело возбудили после повреждения машины с правительственными номерами серии АМР возле цирка на Цветном бульваре, рассказал агентству ТАСС осведомлённый источник. Машину, которая по его словам принадлежит ФСБ, протестующие забросали снежками, а несколько участников акции стали наносить по ней удары ногами, разбили стекло и оставили вмятины. Государственные информагентства также сообщали, что водителю выбили глаз, после чего его отвезли в больницу. Также проводят проверку в отношении неизвестных, которые вчера облили белой краской полицейских у памятника Пушкину, сообщил агентству источник в силовых структурах. Тем временем в Петербурге следователи возбудили дело по факту нападения на сотрудников ДПС на Сенатской площади. По версии следствия один из участников во время несогласованного митинга – его позже задержали — ударил кулаком полицейского на замечание не нарушать закон, силовик упал на асфальт. Затем мужчина, убегая с места происшествия, как утверждают в СК, также ударил коллегу пострадавшего и скрылся среди митингующих. Задержанный работает IT-специалистом в коммерческой компании.

Во Владивостоке также возбудили два уголовных дела о насилии в отношении силовиков.

В Москве, по данным департамента здравоохранения в больницы обратились порядка 30 участников акции. Стационарное лечение никому не потребовалось. Как сообщает источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, по информации о пострадавших в ходе митингов поводятся проверки.

Как свидетельствуют очевидцы, накануне во многих случаях силовики применяли дубинки и жестко задерживали протестующих. Большой резонанс, в частности, вызвало видео из Санкт-Петербурга, на котором полицейский пнул ногой в живот пожилую женщину.

Маргарита Юдина находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ее состояние оценивают как тяжелое. Об этом сообщили риа новости со ссылкой на представителей больницы. До этого телеграм-канал База уточнял, что женщина ночью в палате потеряла сознание, у нее диагностировали сильное сотрясение и черепно-мозговую травму. Источники «Эха Петербурга» рассказали, что информация о состоянии пациентки засекречено. Между тем, издание подъем еще сегодня утром писало, что Юдину собираются выписывать. Дама оказалась в больнице после того, как ее сильно ударил ногой сотрудник полиции. Этот момент попал на видеозапись. Женщина отлетела и ударилась головой об асфальт.

В Санкт-Петербурге, по подсчетам правозащитников, накануне задержали свыше полутысячи человек.

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что силовики во время вчерашних протестных акций действовали за редкими исключениями законно и корректно. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

СПЧ продолжает собирать информацию, в случае обнаружения нарушений будет проведена проверка, подчеркнул Валерий Фадеев.

По данным детского омбудсмена, на вчерашних акциях по всей России были задержаны около 300 несовершеннолетних. При этом член столичной ОНК Марины Литвинович рассказала «Эху», что многие из подростков, попавших в московские отделения полиции, свое участие в митинге отрицают.

Литвинович заметила, что практически всех подростков уже отпустили домой. В преддверии акций власти отдельно указывали на недопустимость вовлечения в митинги несовершеннолетних. При этом, по оценкам социолога, на которую ссылается сайт «Открытые медиа», опрос, проведенный в центре Москвы показал, что самой многочисленной возрастной категорией протестующих были люди от 25 до 35 лет, а подростков оказалось 4%.

Разгон акций в поддержку Алексея Навального уже осудил Запад. Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность реакцией властей на протесты и заявил, что сожалеет о «широкомасштабных арестах» и «непропорциональном применении силы». На сайте Госдепартамента США решительно осудили «использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в городах по всей России».

За день до акций протеста на сайте посольства США в Москве появилась публикация, адресованная американским гражданам в России. Их попросили избегать мест проведения митингов, отмечая, что они скорее всего, не будут согласованы властями. При этом указывалось во сколько и где планируют собраться участники протестов в каждом городе и каким маршрутом они проследуют. На этом фоне представитель российского Министерства иностранных дел пообещала, что американских дипломатов вызовут в МИД.

В российском МИД действия американских дипломатов назвали вмешательством во внутренние дела страны.



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