Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев оценил удовлетворительно работу сотрудников правоохранительных органов при задержаниях на акции в поддержку Алексея Навального. Как сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы, он считает, что все прошло «спокойно» и в рамках закона.
«В целом я оцениваю работу правоохранителей удовлетворительно. В основном задержания прошли спокойно. Насколько я понимаю, в Москве отпущены практически все задержанные. Там была маленькая проблема с задержкой при составлении протоколов, потому что много было задержанных, и не всех отпустили через 3 часа», — сказал В.Фадеев.
По стране информация пока собирается, отметил он, но ситуация «примерно такая же».
«Были инциденты на видео с женщиной в Петербурге, которую ударил полицейский. Здесь будут разбираться. Насколько я знаю, будет проверка», — добавил он.
В.Фадеев считает, что в целом, все проходило спокойно и в рамках закона.
«Как я и предполагал, что задержания будут, как это было при прошлых несанкционированных акциях, в целом так оно и произошло», — заключил он.
По данным ОВД-Инфо по стране на акции было задержано примерно около 3500 человек. Среди них 180 несовершеннолетних, которых задерживали без каких-либо на то оснований.
Глава СПЧ Фадеев оценил работу правоохранителей на вчерашней акции как «удовлетворительно»
Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев оценил удовлетворительно работу сотрудников правоохранительных органов при задержаниях на акции в поддержку Алексея Навального. Как сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы, он считает, что все прошло «спокойно» и в рамках закона.