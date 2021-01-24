Глава СПЧ Фадеев оценил работу правоохранителей на вчерашней акции как «удовлетворительно»

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев оценил удовлетворительно работу сотрудников правоохранительных органов при задержаниях на акции в поддержку Алексея Навального. Как сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы, он считает, что все прошло «спокойно» и в рамках закона.

«В целом я оцениваю работу правоохранителей удовлетворительно. В основном задержания прошли спокойно. Насколько я понимаю, в Москве отпущены практически все задержанные. Там была маленькая проблема с задержкой при составлении протоколов, потому что много было задержанных, и не всех отпустили через 3 часа», — сказал В.Фадеев.

По стране информация пока собирается, отметил он, но ситуация «примерно такая же».

«Были инциденты на видео с женщиной в Петербурге, которую ударил полицейский. Здесь будут разбираться. Насколько я знаю, будет проверка», — добавил он.

В.Фадеев считает, что в целом, все проходило спокойно и в рамках закона.

«Как я и предполагал, что задержания будут, как это было при прошлых несанкционированных акциях, в целом так оно и произошло», — заключил он.

По данным ОВД-Инфо по стране на акции было задержано примерно около 3500 человек. Среди них 180 несовершеннолетних, которых задерживали без каких-либо на то оснований.