В Португалии началось голосование на выборах президента. Избирательные участки будут работать до 7 вечера по местному времени (22:00 мск). На высший пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер Марселу Ребелу ди Соуза. Согласно законодательству страны, президент избирается на 5 лет. Действующий глава государства, 72-летний ди Соуза, идет на второй срок и, по соцопросам, является фаворитом. Второй тур выборов, если потребуется, пройдет 14-го февраля.
2021-01-24T12:36:07+03:00
2021-01-24T12:36:07+03:00
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12:36, 24 января 2021
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