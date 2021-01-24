В Португалии началось голосование на выборах президента. Избирательные участки будут работать до 7 вечера по местному времени (22:00 мск). На высший пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер Марселу Ребелу ди Соуза. Согласно законодательству страны, президент избирается на 5 лет. Действующий глава государства, 72-летний ди Соуза, идет на второй срок и, по соцопросам, является фаворитом. Второй тур выборов, если потребуется, пройдет 14-го февраля.