В Китае начали извлекать на поверхность горняков, заблокированных в шахте после взрыва в течение двух недель

В Китае начали извлекать на поверхность горняков, заблокированных в шахте после подземного взрыва в течение двух недель. Как передает государственный телеканал CCTV, спасателям удалось вытащить семерых мужчин с ранениями разной степени тяжести. Один из них был в состоянии крайнего истощения. Его вытаскивали завернутого в одеяло и с повязкой на глазах. Под землей остаются предположительно еще четверо живых шахтеров и один погибший. Судьба еще 11 неизвестна.