Российскую вакцину от коронавируса Спутник одобрили для экстренного использования власти Пакистана. Локализовывать производство не будут, местная фармкомпания будет ввозить препарат напрямую из России и распространять – в каких объемах, пока не уточняется. Для Пакистана это уже третья одобренная вакцина.

Пакистан стал 12-й страной, одобрившей российскую вакцину. Ранее это сделали такие страны как Белоруссия, Сербия, Венгрия, Венесуэла, Алжир, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты.