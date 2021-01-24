Российскую вакцину от коронавируса Спутник одобрили для экстренного использования власти Пакистана. Локализовывать производство не будут, местная фармкомпания будет ввозить препарат напрямую из России и распространять – в каких объемах, пока не уточняется. Для Пакистана это уже третья одобренная вакцина.
Пакистан стал 12-й страной, одобрившей российскую вакцину. Ранее это сделали такие страны как Белоруссия, Сербия, Венгрия, Венесуэла, Алжир, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты.
Российскую вакцину от коронавируса Спутник одобрили для экстренного использования власти Пакистана
Российскую вакцину от коронавируса Спутник одобрили для экстренного использования власти Пакистана. Локализовывать производство не будут, местная фармкомпания будет ввозить препарат напрямую из России и распространять – в каких объемах, пока не уточняется. Для Пакистана это уже третья одобренная вакцина.