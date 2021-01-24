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12:35, 24 января 2021

Новый президент США установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на избирательную кампанию

Новый президент США установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на избирательную кампанию. Как передает агентство Bloomberg, Джо Байдену удалось собрать таким образом 145 миллионов долларов. Предыдущий максимум принадлежал республиканцу Митту Ромни, который в 2012 году получил от анонимных спонсоров 113 миллионов. Результат Байдена в пять раз превышает сборы его соперника Дональда Трампа, который собрал на прошлогодние выборы 28 миллионов.
Кроме того, Bloomberg отмечает, что на протяжении многих лет Демократическая партия США критиковала саму практику анонимных пожертвований на выборы из-за ее якобы коррумпированности – и даже предлагали запретить. Однако для победы над Трампом сами прибегли к этому в рекордных объемах.



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