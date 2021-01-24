Участниц группы Pussy Riot задержали за наезд на полицейского, передает Интерфакс со ссылкой на источник в столичном главке МВД. Это произошло накануне вечером в Большом Афанасьевском переулке. Мария Алехина и Люся Штейн задели бампером сержанта 2-го спецполка МВД и наехали ему на ногу. Мужчине оказали помощь врачи, а девушек доставили в отделение. Им инкриминируют статью 20.2 КоАП – организация несогласованного публичного мероприятия.

Пока никакого уголовного дела в отношении девушек не возбуждено. Заседание в Краснопресненском суде по этому делу должно начаться в ближайшее время.