На трех участников акции протеста в Москве завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти

На трех участников вчерашней несогласованной акции протеста в Москве завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, еще троих привлекут за хулиганство и повреждение чужого имущества. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники. Одного мужчину задержали и в Петербурге – ему инкриминируют нападение на сотрудников ДПС.

Ранее сообщалось, что СК завел сразу несколько уголовных дел по этим статьям, но без уточнения количества фигурантов. По этим статьям предусмотрено лишение свободы на срок до 5-7 лет.