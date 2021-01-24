По словам члена ОНК Москвы Литвинович, многие задержанные во время акции несовершеннолетние непричастны к протесту

Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что многие задержанные во время вчерашней акции несовершеннолетние отрицают свое участие в митинге, так как были абсолютно непричастны к ней.

«Я переговорила с задержанными. Некоторые из них рассказывали: они катались на метро, приехав из Подмосковья, с разрешения родителей, и в момент, когда они захотели перекусить в Макдоналдсе на Пушкинской, там же были задержаны. Так же мы переговорили с подростками, которые были задержаны в ОВД Фили— Давыдково, преимущественно 17-летние, по их словам, они гуляли по центру столицы и не принимали в этой акции. Без каких-либо оснований они были задержаны, абсолютно немотивированно, просто по внешнему виду — они были школьниками. Другая девочка шла к маме на работу, которая работала на Охотном ряду», — рассказала М.Литвинович.

По словам члена ОНК, все несовершеннолетние были задержаны не как участники акции, однако «все были допрошены», и «всем им был дан статус свидетели по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних в акции», при том, что дети в акции не участвовали.

М.Литвинович также рассказала про нарушения, которые были допущены в отношении несовершеннолетних.

«Также вызывает большое возмущение , что те дети, которые были в ОВД Фили-Давыдково, их права были нарушены серьезным образом, потому что они содержались в отделе полиции на протяжении 6 часов, где их не кормили и не давали пить. Это существенное нарушение закона. У детей были отобраны телефоны и личные вещи, что тоже нарушает их права», — подчеркнула она.

По словам М.Литвинович, большинство подростков уже отпущены из ОВД, но по меньшей мере один несовершеннолетний сейчас находится в спецприемнике, так как родители еще не успели его забрать.