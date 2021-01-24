Следственный комитет сообщил о возбуждении в Москве уголовных дел после несогласованной акции в поддержку Навального

Следственный комитет сообщил о возбуждении в Москве уголовных дел после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Уголовные дела возбуждены по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Это статьи, предусматривающие длительные сроки заключения. Максимальное наказание по статье о повреждении имущества – до 5 лет, по статье о хулиганстве – до 7 лет, насилие в отношении полицейского или росгвардейца – до 10 лет лишения свободы.

По версии Следственного комитета, протестующие накануне вблизи Сретенского бульвара повалили на землю омоновца и избили. В СК утверждают, что еще один омоновец был избит на Пушкинской площади, в сторону силовиков распылили перцовый газ. В ведомстве также сказали о поврежденном автомобиле на Цветном бульваре. Случаи насилия сотрудников полиции и Росгвардии по отношению к людям на улицах в Следственном комитете никак квалифицировать не стали.

По данным портала ОВД-Инфо, накануне в Москве были задержаны более 1300 человек. Еще свыше двух тысяч – в регионах.