Правительство утвердило дополнительные выплаты на льготные билеты для жителей Дальнего Востока. Согласно документу на сайте кабинета министров, на эти цели направят 5 миллиардов рублей. Ранее «Аэрофлот» приостановил бронирование билетов по субсидированным тарифам в связи с тем, что все деньги были освоены. После этого правительство решило выделить дополнительные средства. Продажа льготных билетов на рейсы внутри Дальневосточного федерального округа и из ДФО в центральную часть России должна возобновиться в феврале.