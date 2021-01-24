Правительство утвердило дополнительные выплаты на льготные билеты для жителей Дальнего Востока. Согласно документу на сайте кабинета министров, на эти цели направят 5 миллиардов рублей. Ранее «Аэрофлот» приостановил бронирование билетов по субсидированным тарифам в связи с тем, что все деньги были освоены. После этого правительство решило выделить дополнительные средства. Продажа льготных билетов на рейсы внутри Дальневосточного федерального округа и из ДФО в центральную часть России должна возобновиться в феврале.
2021-01-24T12:05:05+03:00
2021-01-24T12:05:05+03:00
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12:05, 24 января 2021
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