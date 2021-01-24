В России по данным оперативного штаба коронавирус за сутки выявили у более 21 тысячи человек.

Новых заболевших коронавирусом россиян по сравнению со вчерашней официальной статистикой стало больше примерно на 200 человек. Снова превышен порог в 21 тысячу заражённых. Больше всего инфицированных в Москве. За сутки ковид выявили у трех тысяч с лишним человек. Умерли за тот же период 74 пациента. Петербург совсем немного отстал от Москвы по количеству новых заражённых, в северной столице скончался 61 заболевший коронавирусом. Всего в стране от ковида за сутки по информации оперативного штаба умер 491 человек — это почти на 70 меньше, чем накануне. С начала пандемии новая инфекция унесла жизни почти 70 тысяч россиян. По числу заражённых за минувший день следом за столицами идут Подмосковье, Нижегородская и Свердловская области. Самый низкий суточный прирост в Туве. За все время пандемии коронавирус обнаружили у более 3 миллионов 700 тысяч жителей страны. В штабе рапортуют, что почти неделю в России выписывают больше вылечившихся пациентов, чем выявляют новых случаев заражения.

На этом фоне власти намерены расширить объемы вакцинации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой до апреля планируется привить 20 миллионов россиян. Она отметила, что тем, кто переболел коронавирусом, пока не нужно торопиться с прививкой. Поскольку повторно люди заболевают крайне редко.