По подсчетам проекта «ОВД-Инфо» на вчерашних акциях по всей России были задержаны почти 3,5 тысячи человек. По свидетельствам очевидцев, во многих случаях силовики применяли дубинки и жестко задерживали протестующих. Большой резонанс, в частности, вызвало видео, на котором полицейский пинает ногой в живот пожилую женщину, которая спросила, за что задержали оного из участников акции.

Как сообщает агентство РИА Новости, сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. В местной полиции проводят проверку по факту произошедшего.

В нашем эфире главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов назвал силовой разгон акций протеста ожидаемыми.

Венедиктов отметил, что были города, в которых протестующие не провоцировали силовиков, но те все же довольно жестко задерживали участников акции.