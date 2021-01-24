По данным ОВД-Инфо на акции в поддержку Навального по России было задержано около 3500 человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик ОВД-Инфо Григорий Дурново, отметив, что эта цифра вдвое больше, чем было задержано в предыдущие года.

«По нашим подсчетам на данный момент всего в российских городах было задержано 3419 человек. Это не просто печальный рекорд за все время нашей работы, а мы наблюдаем за задержаниями с декабря 2011 года, это вдвое больше, чем тот печальный рекорд, который был до этого, а именно более 1700 человек, задержанных на акции 12 июня 2017 года», — сказал он.

По словам Г.Дурново, большая часть задержанных была в Москве — 1350 человек, «почти столько же, сколько было задержано 27 июля 2019 года».

«Совершенно не бывалое для нас количество. Очень много новых городов, которые в наших списках мы не видели раньше. Далеко не только региональные центры, но и небольшие города, в которых по 1-2-3 задержанных. В совокупности это показывает охват», — отметил он.

Как сказал аналитик, пока трудно обработать всю информацию и дать точные данные по задержанным, кого оставили в отделениях полиции и какие дела были заведены, так как информация поступает до сих пор. «Пока можно сказать о Москве, в 31 отделе полиции оставили людей на ночь. И это не окончательные данные, мы с трудом собирали эти данные. Насколько нам известно, всего уголовных дел было возбуждено в 7 регионах 10 дел по разным статьям. Это уже привычная статья 318 УК РФ о применении насилия к представителю власти, дело об оскорблении представителя власти, о призывах к беспорядкам 212 статья часть 3, о хулиганстве 213, и 167 статья об умышленном повреждении имущества. А также есть дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств — статья 267.1. И еще примечательно для сегодняшнего дня — статья вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность — статья 151.2», — сказал он.

По данным ОВД-Инфо всего было задержано на этой акции более 180 несовершеннолетних.