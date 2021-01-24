В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 491 человек против 559-ти днем ранее – это данные оперативного штаба. Всего с начала пандемии, по их информации, с этим диагнозом умерли почти 70 тысяч россиян. В том числе в Москве умерло 74 пациента, в Петербурге – 61.

По этому показателю Россия находится на 8-м месте в мире после США, Бразилии, Индии, Мексики, Великобритании, Италии и Франции. А вот по распространенности коронавируса впереди нее лишь США, Индия и Бразилия.