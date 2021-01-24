Начальник испанского генштаба ушел в отставку после скандала с вакцинацией, пишет газета El Mundo. Ранее генерал Мигель Анхель Вильярроя, уже по данным газеты El Pais, отдал приказ вакцинировать своих подчиненных и себя лично вне очереди, несмотря на то, что они не относятся к группам риска. Как сам он написал в прошении об отставке на имя министра обороны, все это не правда, и своим привилегированным положением для обхода протоколов он не пользовался. Тем не менее, прошение было принято.