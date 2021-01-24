Глава СПЧ призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать в протестах, а не жесткие действия силовиков

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал расследовать призывы к несовершеннолетним участвовать во вчерашних протестах, а не жесткие действия силовиков по их разгону. Слова Фадеева приводит сайт СПЧ. По его мнению, задержания на несогласованных митингах – это нормально и происходит не в первый раз. СК возбудил по факту призывов уголовное дело, Роскомнадзор заявил, что оштрафует соцсети, которые их публиковали.

Акции против ареста политика Алексея Навального вчера прошли в десятках городов по всей стране. Силовики ответили жесткими задержаниями – например, в Петербурге пожилую женщину в ответ на вопрос, за что волокут юношу, сбили с ног ударом в живот.