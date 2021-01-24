МВД проверит видео, на котором ОМОНовец бьет ногой в живот 54-летнюю петербурженку. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД. Результаты проверки передадут следственным органам для принятия процессуального решения.

Маргариту Юдину ударили на Невском проспекте в районе Гостиного двора, когда она спросила у силовиков, за что те так жестко задерживают юношу. После удара она упала и ударилась головой об асфальт. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда ее госпитализировали, говорят о хорошем самочувствии Юдиной. В то же время по данным издания Baza, на самом деле женщина находится без сознания в реанимации. Личность ОМОНовца пока не установлена.