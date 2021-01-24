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11:05, 24 января 2021

Новый президент США установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на свою избирательную кампанию

Новый президент США установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на свою избирательную кампанию. Джо Байден также собрал на эти цели в 5 раз большую сумму, чем его соперник Дональд Трамп, выяснило агентство Bloomberg.

От анонимных спонсоров Джо Байден получил 145 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg и называет сумму рекордной. До этого больше всего средств, направленных анонимными жертвователями выручил республиканец Митт Ромни во время предвыборной кампании в 2012-м году.

Он получил больше ста миллионов долларов, впрочем, несмотря на огромную сумму всё равно проиграл борьбу за президентское кресло демократу Бараку Обаме. Bloomberg также отмечает, что Дональд Трамп собрал благодаря анонимам в несколько раз меньше чем Байден — менее 30-ти миллионов. Демократическая партия неоднократно требовала отменить такие пожертвования, называя их коррумпированными. Тем не менее, стремясь победить Трампа его политические оппоненты пошли на это, пишет Bloomberg. Люди, которые анонимно поддержали Байдена, воспользовались пробелами в законах США. Они жертвовали к примеру средства в политические некоммерческие организации. Одна из них «Защищая демократию вместе» потратила более 15-ти миллионов долларов на кампанию кандидата в президенты от Демпартии, отмечает агентство.

Байден вступил в должность президента в среду. Он за несколько дней подписал больше 20-ти указов, в том числе вернув США во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. Байден также приостановил строительство стены на границе с Мексикой.



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