За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек.
2021-01-24T11:04:27+03:00
2021-01-24T11:08:30+03:00
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11:04, 24 января 2021
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