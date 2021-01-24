За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек.