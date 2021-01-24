Акции в поддержку Навального стали самыми массовыми за последнее время и самыми масштабными по числу задержанных

Акции в поддержку Алексея Навального стали самыми массовыми за последнее время и самыми масштабными по числу задержанных. Во время митингов пострадали и журналисты. По итогам протестов только в Москве уже заведены несколько уголовных дел – о применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

Все факты нападения на силовиков на акции в Москве будут проверены, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.