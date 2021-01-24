Противоречивая информация приходит о состоянии женщины, которую полицейский ударил на митинге в Петербурге. По одним данным ее перевели в реанимацию в бессознательном состоянии, по другим ее собираются выписывать из больницы.

Маргарите Юдиной 54 года. По информации телеграм-канала Baza, который известен своими связями с МВД. Сейчас она находится в реанимации. Ночью она потеряла сознание. Впрочем, главврач госпиталя имени Джанелидзе Вадим Мануковский. сообщил изданию Подъем, что женщина наоборот прекрасно себя чувствует и он собирается ее выписать. По просьбе «Эха Петербурга» несколько врачей из этой больницы попытались узнать в каком состоянии на самом деле находится пациентка, но им сказали, что информация засекречена. Пока что точно известно, что накануне вечером Юдина шла по центру Петербурга, в акциях протеста она не участвовала, просто Увидела как полицейские жестоко задерживают молодого человека. Сотрудник МВД не стал ее слушать, а с размаху сильно ударил даму в живот. Она отлетела в сторону и ударилась головой об асфальт. Видеозапись этого инцидента облетела весь интернет. Юдину доставили в больницу, о произошедшем она рассказала врачам Медики, по данным телеграм-канала Baza диагностировали у нее сильное сотрясение, Черепно-мозговую травму и ушиб затылка. В МВД пообещали провести проверку. Пока нападавшего полицейского не нашли.

По разным данным в Петербурге в акции в поддержку Алексея Навального приняли участие до 50 тысяч человек. Задержали около четырехсот.