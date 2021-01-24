В американском штате Мичиган ищут обладателя лотерейного билета, который выиграл 1 миллиард 50 миллионов долларов. Как уточняет агентство AFP, это третий по размеру джекпот за всю историю розыгрышей в США – он копился еще с сентября. Про победителя пока известно только, что свой билет он купил в пригороде Детройта.
2021-01-24T10:32:41+03:00
2021-01-24T10:36:03+03:00
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10:32, 24 января 2021
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