Новый президент США Джо Байден за первые 2 дня в должности подписал больше указов, чем его предшественник Дональд Трамп за 2 месяца. Как следует из отчетов пресс-службы Белого дома, глава государства подписал 9 указов в первый рабочий день и 8 во второй. Это беспрецедентная скорость для американских лидеров – у Трампа 17 указов набрались примерно за 70 дней, у Обамы – за 50, у Джорджа Буша-младшего – более чем за 100. Среди указов Байдена – возвращение США к Парижскому соглашению и во Всемирную организацию здравоохранения, обязательное ношение масок в общественных местах, снятие запрета на въезд из ряда исламских стран, приостановка строительства стены на границе с Мексикой и многое другое.
2021-01-24T10:32:14+03:00
2021-01-24T10:37:10+03:00
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10:32, 24 января 2021
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