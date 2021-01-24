По оценкам социологов, 42 процента протестующих 23-го января вышли на подобные акции впервые. Об этом пишет издание «Открытые медиа» со ссылкой на социолога и антрополога Александру Архипову. Она провела опрос 460-ти участников протестов в Москве. Кроме того, Архипова выяснила, что самой многочисленной категорией по возрасту вчера были протестующие от 25 до 35 лет, а вот несовершеннолетних, наоборот, было всего 4%, даже меньше, чем пенсионеров (7%).