По оценкам социологов, 42 процента протестующих 23-го января вышли на подобные акции впервые. Об этом пишет издание «Открытые медиа» со ссылкой на социолога и антрополога Александру Архипову. Она провела опрос 460-ти участников протестов в Москве. Кроме того, Архипова выяснила, что самой многочисленной категорией по возрасту вчера были протестующие от 25 до 35 лет, а вот несовершеннолетних, наоборот, было всего 4%, даже меньше, чем пенсионеров (7%).
2021-01-24T10:31:52+03:00
2021-01-24T10:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 24 января 2021
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