Авторов фильма-расследования «Дворец для Путина» хотят пригласить в организацию кинематографистов «КиноСоюз»

Авторов фильма-расследования «Дворец для Путина» хотят пригласить в общественную организацию российских кинематографистов «КиноСоюз». Об этом рассказал в эфире канала RTVI режиссер Виталий Манский. По его словам, фильм обсуждали в организации. Манский также добавил, что с режиссерской точки зрения «Дворец для Путина» сделан очень просто, а значит — доходчиво.

К моменту выхода фильм о предполагаемом дворце Владимира Путина набрал 76 миллионов просмотров.