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10:30, 24 января 2021

Из Петербурга поступает противоречивая информация о состоянии здоровья женщины, которую сбил с ног ОМОНовец

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Из Петербурга поступает противоречивая информация о состоянии здоровья женщины, которую сбил с ног ОМОНовец во время вчерашней акции протеста. Как заявил изданию «Подъем» директор НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, та чувствует себя «великолепно, травма ее легкая, и вообще ее скоро можно будет выписать». В то же время по данным издания Baza, состояние женщины ночью ухудшилось и ее перевели в реанимацию. Она без сознания.

Речь о 54-летней Марине Юдиной – та спросила у сотрудников ОМОНа, за что они так жестко задержали юношу. В ответ один из силовиков ударил ее ногой в живот. Она упала на асфальт и ударилась головой.



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