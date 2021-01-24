Боец смешанного стиля Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в главном бою турнира UFC в Абу-Даби. Он закончился во втором раунде техническим нокаутом. По словам главы чемпионата, победитель сможет претендовать на титул в легком весе.

Ранее действующий обладатель пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов говорил, что примет решение о возобновлении карьеры по итогам боя между Порье и Макгрегором. Нурмагомедов ушел из спорта после того, как одержал 29-ю победу, не допустив при этом ни одного поражения. Он сказал, что обещал матери бросить единоборства после смерти своего отца от коронавируса.