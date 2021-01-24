New York Times утверждает, что министерство обороны США осуществляет слежку за гражданами. По сведениям издания, это делают с помощью мобильных телефонов.

New York Times ссылается на документы, которые были предоставлены в ответ на запрос сенатора Рона Уадена. Согласно этим бумагам, разведывательное управление Пентагона в течение нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении американцев и иностранцев. Информация в этих базах собрана с приложений на смартфонах. Газета отмечает, что власти обязаны запрашивать ордер суда, чтобы телефонные компании передали данные о местоположении своих клиентов. Чтобы обойти эту процедуру, министерство закупает сведения у посредников.



Ранее газета The Wall Street Journal писала, что группа американских исследователей из университета штата Миссисипи в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе – на полигоне под Северодвинском, где проводились испытания секретной ракеты с ядерным двигателем.

В публикации говорилось, что информацию о местоположении человека можно получить из установленных на его телефоне приложений для игр, погоды и других программ.