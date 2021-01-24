Рекордным числом задержанных в современной России — почти 3300 человек — завершилась акция в поддержку Навального

Рекордным числом задержанных в современной России — почти 3300 человек — завершилась вчерашняя акция в поддержку Алексея Навального. Такие цифры приводят правозащитники. Силовики при разгоне и задержаниях действовали жёстко, досталось и журналистам.

Самые массовые задержания протестующих прошли в Москве и Петербурге. В российской столице по данным правозащитного проекта ОВД-инфо были задержаны почти 1300 человек. Людей доставляли в отделы полиции по всему городу, некоторым пришлось провести там ночь. В Петербурге задержали около пятисот человек. Около сотни участников акций в поддержку Алексея Навального оказалось в автозаках в Новосибирске, примерно такие же по численности задержания по данным ОВД-инфо происходили в Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани. При этом в Москве и ряде других городов силовики действовали жёстко. Омоновцы тащили людей по земле, заламывали им руки, избивали дубинками. Десятки журналистов с пресс-картами и в жилетах «Пресса» были задержаны, некоторым силовики разбили камеры или ударили дубинкой при разгоне протестующих. Большой резонанс и осуждение полицейского вызвали действия силовика в Петербурге. Он с коллегами вёл задержанного в автозак. На вопрос проходившей женщины, по какой причине схватили молодого человека, силовик в полном обмундировании ударил ее ногой в живот. Женщина упала на асфальт, ударилась головой, медики диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, пострадавшая в больнице.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, митинги по всей стране в поддержку Алексея Навального, которые прошли накануне, станут одноразовой акцией без серьезных последствий.

Виноградов также отметил, что большой неожиданностью для многих стал факт мобилизации властей вокруг планирующихся акций и их заявления на федеральных каналах.

До этого рекордное число людей задержали по всей стране в июне 2017 года — почти 1770 человек. Протесты против коррупции были вызваны фильмом «Он вам не Димон» — расследованием о тогда премьере Дмитрии Медведеве, которое выпустил Фонд борьбы с коррупцией. Российские власти считают ФБК иностранным агентом.