В Москве до середины следующей недели сохранится текущая погода – с температурой значительно выше климатической нормы, но необычно влажная. Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, в столичном регионе сохранятся крайне низкая облачность и густой туман, которые гарантируют отсутствие солнца. Кроме того, москвичей ждут слякоть, гололедица и активное формирование сосулек на крышах в результате оттепели и частых переходов температуры через ноль.