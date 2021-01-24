В Москве до середины следующей недели сохранится текущая погода – с температурой значительно выше климатической нормы, но необычно влажная. Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, в столичном регионе сохранятся крайне низкая облачность и густой туман, которые гарантируют отсутствие солнца. Кроме того, москвичей ждут слякоть, гололедица и активное формирование сосулек на крышах в результате оттепели и частых переходов температуры через ноль.
2021-01-24T09:36:05+03:00
2021-01-24T10:25:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779026-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3387766.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:36, 24 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…