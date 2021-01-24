Американский боец смешанного стиля Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 257), который состоялся в Абу-Даби. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. По словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Соревнования впервые с марта 2020-го проходили со зрителями.
2021-01-24T09:35:23+03:00
2021-01-24T09:48:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2779024-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3387730.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:35, 24 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…