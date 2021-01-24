Американский боец смешанного стиля Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 257), который состоялся в Абу-Даби. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. По словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Соревнования впервые с марта 2020-го проходили со зрителями.