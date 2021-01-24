160 сотрудников чилийских баз в Антарктике эвакуировали из-за угрозы цунами, передает агентство Reuters. Там ранее произошло землетрясение магнитудой свыше 7, его эпицентр находился в 1300 километрах к юго-востоку от города Пунта-Аренас – он находится практически на южной оконечности Южной Америки.

Как впоследствии признали в МВД Чили, предупреждение об угрозе было ошибочным, а массовая смс-рассылка жителям прибрежных районов на юге Чили лишь спровоцировала ненужную панику. Никаких разрушений и пострадавших не фиксируется. Российские полярники, которые работают в том же районе Антарктики на станции Беллинсгаузен, также не затронуты землетрясением.